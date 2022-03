L’associazione Aime apre lo sportello “Formare per assumere“, un progetto che prende spunto dalla omonima misura messa in campo con successo da Regione Lombardia nel giugno 2021 con un budget di 15 milioni di euro e rifinanziata nel 2022 con altri undici milioni di euro. Il progetto di Aime è stato realizzato da Performarsi, l’istituto di formazione per le imprese costituito dalla stessa associazione datoriale , e IG Samsic Hr HR, società specializzata nella gestione e sviluppo delle risorse umane. Alla presentazione del progetto hanno partecipato il presidente di Aime, Giuseppe Albertini, il segretario generale, Ganni Lucchina, la vicesindaco di Varese, Ivana Perusin, il responsabile di

Performarsi, Enrico Angelini, e il direttore di IG Samsic Giuseppe Zingale.

Lo sportello è a disposizione tutti i giorni on-line dalle ore 9,00 alle ore 17,00, e in presenza su appuntamento in viale Valganna 190 a Varese, tel. 02 668149 e-mail performarsi@aimeitalia.it