Aiuti per l’Ucraina, raccolta di materiali e farmaci salvavita dell’Associazione diabetici di Varese

Anche Adiuvare, l’Associazione diabetici uniti di Varese, scende in campo per sostenere i cittadini ucraini alle prese con la guerra, con particolare attenzione per i diabetici che in queste ore convulse potrebbero avere grosse difficoltà a trovare i farmaci e i presidi medici necessari per tenere sotto controllo la malattia.

La raccolta, effettuata in collaborazione con l’associazione Francesca Rava Nph Italia, riguarda materiali per la gestione del diabete, medicinali e materiale medico.

La consegna deve essere effettuata entro domani, mercoledì 2 marzo, perché è in partenza un carico per l’Ucraina. Il punto di raccolta è la Valigeria Ambrosetti, in via Mazzini 6 a Varese.

Qui la locandina con l’elenco dei prodotti che vengono raccolti