Al Centro Pollicino di Gallarate si celebra la “Giornata per la consapevolezza sull’autismo”

Sabato 2 aprile in occasione della “giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo” il centro Pollicino, servizio educativo rivolto a minori con diagnosi dello spettro autistico, sito a Gallarate in via San Luigi Gonzaga 8, organizzerà un evento ludico e laboratoriale dedicato ai bambini e alle famiglie in carico al servizio.

Nell’occasione nei locali di Pollicino verranno svolte attività creative con gli specialisti che di norma operano con i nostri minori insieme ai propri familiari, mentre all’esterno si svolgeranno giochi e ci saranno GRANDI