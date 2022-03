Al cinema per guardare la luna in diretta e parlare delle Missioni Apollo

Appuntamento al Multisala Impero di Varese per un evento speciale. Continuano, infatti, gli appuntamenti dedicati alla luna. Una serata per scoprire il satellite che per l’occasione sarà proiettato sul grande schermo in tempo reale, proprio come se fosse un film. Le curiosità storiche e scientifiche che la riguardano infatti, sono tantissime e gli spettatori le potranno scoprire grazie a guide esperte. Le spiegazioni sono a cura dei volontari dell’Osservatorio Astronomico Schiaparelli del Campo dei Fiori di Varese. In particolare, nell’incontro di venerdì 18 marzo, alle 22 e 30, si parlerà delle missioni Apollo.

Luna? Si ci siamo andati!

Venerdì 18 marzo alle ore 22:30

Il costo del biglietto è di 5€

con la possibilità di aperitivo lunare al costo di 20€

Info e prenotazioni: https://www.multisalaimpero.com.