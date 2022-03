Al cinema Lux di Sacconago la proiezione di “A riveder le stelle”

Il cinema Lux di Sacconago (a Busto Arsizio) propone la proiezione del docufilm A Rivedere le Stelle di Emanuele Caruso con Franco Berrino, Maya Sansa e Giuseppe Cederna. La proiezione è programmata per giovedì 31 marzo presso il cinema di Sacconago, ore 21. Il film è prodotto da Obiettivo Cinema che ha scelto anche la strada della distribuzione indipendente.

Sono usciti in sala per la prima volta il 5 marzo 2020 ma il giorno dopo le sale sono state chiuse. Hanno aspettato due anni e deciso di rifiutare lo streaming perché credono nel cinema in sala e vogliono sostenere le sale sacrificate da questi due ultimi anni di restrizioni.

Il film è girato con attrezzatura sostenibile, due smartphone e un drone. È pensato come lettera al futuro. Sette persone che non si conoscono hanno accettato di camminare in Val Grande, abbandonando comodità e connessioni per riflettere su cosa ognuno di noi possa fare per il pianeta terra e se siamo ancora in tempo per tornare a riveder le stelle.

Quando, nei prossimi anni, il cambiamento climatico provocherà la più grande crisi che l’uomo dovrà mai affrontare, volgeremo il nostro sguardo al passato. Guardando indietro, ai tanti errori che con consapevolezza abbiamo commesso negli anni, ci porremo allora un’unica domanda: “Come abbiamo potuto permetterlo?”.

Per questo motivo, un gruppo di 6 persone, si sono avventurati in un viaggio di 7 giorni a piedi attraverso la Val Grande, l’area wilderness più grande d’Europa. Oltre 150 chilometri quadrati di sola natura.

Soli, con i propri zaini e i loro pensieri, immersi in una natura primordiale e lontani dalla società che li ha plasmati, hanno avuto il compito di trovare una risposta a quella domanda.

Perché non è mai stato un problema di numeri, di dati, di conoscenze o previsioni. Ma solo e unicamente della nostra natura umana. Con la speranza che il nostro presente possa cambiare ancora quel futuro che ci appare così lontano, ma che invece è sempre più vicino.