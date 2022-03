Al cinema Nuovo di Varese il film “A riveder le stelle”, girato in Val Grande

Filmstudio 90 organizza una serata dedicata alla natura, alla montagna e al futuro dell’ambiente presso il Cinema Nuovo di Varese (Viale dei Mille 39) venerdì 11 marzo alle ore 21.

L’evento inizierà con la presentazione della guida alpina e ambientalista Marco Tosi e del suo libro “Sciare in un mondo fragile”, edito da Monte Rosa Edizioni, e proseguirà con la proiezione del nuovo film di Emanuele Caruso “A riveder le stelle”, uscito al cinema lo scorso 3 marzo dopo due

anni di attesa.

“A Riveder le Stelle”, film diretto da Emanuele Caruso, regista di “La Terra Buona”, è un documentario che racconta come un gruppo di sei persone si sia messo in cammino per sette giorni, percorrendo 36 km tra le montagne della Val Grande piemontese, per riscoprire le bellezze della natura. Il docu-film, realizzato con due cellulari e un drone, alimentati a energia eco-sostenibile, pone l’attenzione al drastico cambiamento climatico in atto negli ultimi anni. Una vera e propria lettera al futuro dell’umanità.

Quando, nei prossimi anni, il cambiamento climatico provocherà la più grande crisi che l’uomo dovrà mai affrontare, volgeremo il nostro sguardo al passato. Per questo motivo, un gruppo di persone, fra cui gli attori Maya Sansa, Giuseppe Cederna e il medico Franco Berrino, hanno lasciato le loro case, i loro telefoni e le proprie comodità e si sono avventurati in un viaggio di sette giorni a piedi attraverso l’area wilderness più grande d’Europa.

Trailer del film:

Il viaggio raccontato dal film ricorda quello intrapreso nel gennaio 2020 da Marco Tosi e Giovanni Montagnani, che insieme a Luca Fontana e Michele Dondi hanno deciso di partire in treno da Busto Arsizio per raggiungere la città di Davos con gli sci. Il libro “Sciare in un mondo fragile” racconta l’impresa di questi quattro amici, che in occasione del World Economic Forum di Davos hanno deciso di unirsi agli attivisti di Fridays for Future, il movimento ambientalista internazionale di protesta ispirato agli scioperi del clima di Greta Thunberg. Il loro è stato un viaggio di quattro giorni che li ha portati ad ammirare la bellezza di ambienti incontaminati e remoti, a vivere più di un’avventura, e soprattutto a interrogarsi sul futuro dell’ambiente e sull’impatto ecologico di ogni nostra azione. Il libro riflette sul modello di fruizione della montagna che fino a ora ha caratterizzato il nostro tempo e sul futuro del nostro pianeta.

Le domande e i dubbi sono numerosi, ma questi due viaggi in un certo senso paralleli tentano di donare una risposta, stimolano una riflessione sull’ambiente e ci riportano in una natura primordiale e quasi incontaminata, lontano dalla società di consumo e dall’inquinamento. Marco Tosi è una guida alpina da oltre vent’anni e un alpinista polivalente, con al suo attivo tante salite di alta difficoltà su roccia, ghiaccio e misto lungo tutto l’arco alpino (ha inoltre salito il Cho Oyu nel 1996, 8201 m, e ha partecipato a una spedizione alle isole Svalbard). Appassionato conoscitore delle montagne della val d’Ossola e ambientalista convinto, parteciperà con passione ed entusiasmo a questa importante serata. Insieme a lui sul palco ci sarà Giovanni Montagnani,

anche lui attivista e alpinista, compagno di viaggio verso Davos, che da anni si cura degli impatti che le azioni umane hanno sul territorio.

La proiezione del film sarà seguita da un dibattito con gli ospiti e alcuni rappresentanti di Fridays for Future Varese.

Biglietto intero € 7,50

Ridotto soci Filmstudio 90, soci Arci, over 65 e under 18 € 6,00

Ridotto soci Filmstudio 90 under 25 € 3,00

Per informazioni:

Filmstudio 90 APS

Tel 0332.830053

filmstudio90@filmstudio90.it