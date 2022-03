Al Duse di Besozzo arriva la leggenda dell’armonica Sugar Blue in compagnia del maestro delle sei corde Max De Bernardi.

L’associazione di promozione sociale Black & Blue torna a proporre finalmente dopo la drammatica pausa causata dalla pandemia la Stagione Musicale del Teatro Duse di Besozzo.

Il secondo appuntamento della rassegna è uno di quelli da non perdere per gli appassionati non solo di blues ma della musica di qualità a tutto tondo.

Potrete ascoltare le note della leggendaria armonica di Sugar Blue, vincitore di un Grammy Award, che in passato hanno risuonato nei dischi dei Rolling Stones e Willie Dixon e sui palchi di tutto il mondo. .

Il 25 marzo a Besozzo, insieme al virtuoso della chitarra fingerstyle Max De Bernardi, il musicista di New York darà vita a un concerto unico in bilico tra tradizione e modernità, virtuosismo e feeling…

VENERDÌ 25 MARZO

Inizio concerti ore 21.30

Ingresso

15€ intero

12€ ridotto (Soci COOP, soci Black & Blue)

Informazioni e prenotazioni presso Musical Box Besozzo – 0332 770479

musicalbox.besozzo@gmail.com

STAGIONE MUSICALE TEATRO DUSE 2022

25 marzo – SUGAR BLUE (USA) & MAX DE BERNARDI

08 aprile – JAIME DOLCE’S INNERSOLE

(USA/I)

22 aprile – Francesco Piu – Showcase

(presso MusicalBox, ingresso libero)

21 maggio – ALEX HAYNES & the

FEVER (UK/I)