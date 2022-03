Al Miv di Varese il film dedicato alle imprese dell’alpinista Marc-André Leclerc

Un uomo lontano dai riflettori, arrampicato su remote pareti alpine. Il suo nome era Marc-André Leclerc (1992-2018), giovane canadese dallo spirito libero che ha compiuto alcune delle salite in solitaria più audaci della storia. È a lui che è dedicato The Alpinist – Uno spirito libero: il ritratto intimo di uno scalatore visionario, guidato solo dal suo amore per la montagna.

Senza videocamere, senza corda e senza margine di errore, l’approccio di Leclerc ha sempre rappresentato l’essenza stessa dell’avventura in solitario. Nomade e timido, non ha mai posseduto un telefono o un’auto. Quando si è proposto di realizzare un film su di lui, il regista Peter Mortimer ha faticato a tenere il passo con il suo soggetto sfuggente, seguendolo in un’avventura storica in Patagonia capace di ridefinire ciò che è possibile nell’arrampicata in solitaria.

Il film è in programmazione al Multisala Impero lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 marzo, alle ore 21.00. Il costo di ingresso è 10 euro a persona, per i soci Cai tariffa ridotta a 8 euro. Nella serata dell’8 marzo interverrà Marco Roncaglioni che commenterà il film e parlerà delle sue esperienze di montagna.