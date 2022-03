Al Miv di Varese il film “Reflection: il racconto della guerra russo-ucraina prima dell’invasione”

L’evento è organizzato con l’Associazione Cosmopolita ed è in programma per lunedì 28 marzo, alle 20 e 30

Appuntamento al Multisala Impero di Varese per lunedì 28 marzo, alle 20 e 30 con la proiezione del film “Reflection: il racconto della guerra russo-ucraina prima dell’invasione”. L’evento è organizzato dalla sala varesina con l’Associazione Cosmopolita, nata a Varese nel 2017 per iniziativa di un gruppo di residenti originari dell’Ucraina e sarà introdotto dal direttore di VareseNews, Marco Giovannelli.

Il film, per la regia di Valentyn Vasyanovych, vuole essere la testimonianza di un conflitto in corso da molto tempo. Fino alla scorsa settimana, le persone consapevoli di una guerra in atto da 8 anni in Europa erano ben poche, ma il conflitto che coinvolgeva il Donbass era lì, vivido, pronto ad aspettare il momento favorevole per allargarsi.

Il film è stato presentato in concorso all’ultima Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, dove ha suscitato non poche polemiche per la forza e la brutalità delle sue immagini. A vederlo ora, sembra che sia stato girato ieri, in una delle città ucraine assediate dai russi. Si tratta di un film che non fa sconti, non nasconde nulla di quanto succedeva e ancora succede.

L’evento è stato organizzato dal multisala di Varese e vuole essere un modo per per sostenere il popolo ucraino, dando voce a chi ha testimoniato la difficile vita in alcune zone della propria nazione e che ora sta combattendo in prima persona per difendere il proprio Paese.

Prenotazioni sul sito del cinema.