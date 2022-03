Al sindaco di Kyiv l’invito a diventare membro onorario del Comitato europeo delle regioni

La richiesta di aiuto e riconoscimento del popolo ucraino che combatte sotto le bombe di Putin è stato raccolto anche dalla Conferenza delle città e delle regioni che si svolge in queste ore a Marsiglia, organizzata dal Comitato europeo delle regioni.

Una conferenza pensata per discutere i temi propri dell’organo istituzionale europeo, che tipicamente si occupa di fornire consulenza alle istituzioni dell’Unione portando la voce delle città e dei territori in merito alle leggi da approvare, ma che ora è inevitabilmente coinvolto dalla tragedia ucraina.

E proprio dal palco di Marsiglia il presidente del Comitato delle regioni Apostolos Tzitzikostas ha voluto lanciare un messaggio politico importante lungo la strada dell’accoglienza dell’Ucraina in Europa, richiesta in questi giorni anche dal presidente Zelensky.

«I colori della bandiera ucraina colorano in questi giorni le nostre città – ha detto Tzitzikostas -. Questo è un momento cruciale della nostra storia e le nostre istituzioni democratiche devono parlare con voce unanime. Il posto dell’Ucraina è in Europa. Annuncio che a partire da oggi il sindaco di Kyiv Vitali Klitschko riceverà l’adesione onoraria al Comitato europeo delle regioni. Siamo un popolo unito, ci schieriamo per la libertà e la democrazia perché sappiamo che libertà, giustizia e democrazia prevarranno».