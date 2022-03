Al Teatro Duse di Besozzo lo spettacolo “Senza Francobollo”

Sabato 2 aprile, alle ore 21.00, al Teatro Duse di Besozzo andrà in scena lo spettacolo “Senza Francobollo” liberamente ispirato al libro “Oscar e la dama in rosa” di Eric-Emmanuel Schmitt della compagnia milanese Schedia Teatro, con il sostegno di Next laboratorio delle idee di Regione Lombardia. Rivolto ad un pubblico a partire dai 9 anni, è interpretato da Valerio Bongiorno e Sara Cicenia, con testo e regia di Riccardo Colombini. La serata si inserisce nella stagione teatrale dedicata ai giovani e adulti organizzata dal Comune di Besozzo nel progetto “Liberamente!”, in parternariato con Intrecci Teatrali e co-finanziato da Fondazione Cariplo.

“Senza Francobollo” racconta di due postini il cui compito è quello di smistare la posta ma un giorno arriva una busta diversa dalle altre: una busta senza francobollo e senza indirizzo. Sul dorso, solo un tratto semplice di matita blu dal profilo infantile: “Da Mario a Dio”. Mario è un bambino, sta morendo e scrive a Dio per porre domande innocenti e disarmanti: di che colore è la morte? che profumo ha? che musica si sente? Ai due postini non resta che rispondere. Ma come si può fingersi Dio? E chi è davvero Dio? Da qui un dialogo che si fa gioco per Mario e i due postini: narrare la vita, immaginando di vivere ciascun giorno come se fossero dieci anni. Gioie, sconfitte, amori, dolori: il mosaico di un’esistenza forse non straordinaria ma di certo unica, come ogni vita in questo mondo.

Senza Francobollo è uno spettacolo che con leggerezza e col sorriso riesce ad affrontare temi profondi e riflessioni importanti. L’Assessore Silvia Sartorio: “Oscar e la dama in rosa” di Schmitt è un piccolo libro che rimane nel cuore, per chi non lo conosce un’occasione per venire a teatro e scoprire una storia che ci toccherà da vicino. La rassegna sta ottenendo un ottimo e sorprendente riscontro di pubblico di tutte le età, un segnale molto confortante che ci stimola a continuare a lavorare per proporre eventi di qualità, che riportino tante persone a incontrarsi dal vivo.

L’ingresso unico al costo di 5,00€ è su prenotazione inviando una e-mail a bibliotecabesozzo@gmail.com o telefonando allo 0332/970195 -2 -229 negli orari di apertura della biblioteca. Prevendita con assegnazione posto presso Musical Box, via XXV Aprile a Besozzo tel.0332/770479. Al fine di rispettare le norme Covid vigenti è possibile accedere allo spettacolo muniti di mascherina Ffp2 ed è richiesto il SuperGreen Pass sopra i 12 anni.