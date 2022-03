Al Teatro Periferico di Cassano Valcuvia lo spettacolo di Francesco Riva sulla dislessia

Sabato 2 aprile alle 21.00 la stagione Latitudini, del Teatro Comunale di Cassano Valcuvia, presenta “Dislessia… dove sei Albert?” Un monologo che narra con un linguaggio adatto a adulti e ragazzi l’affascinante vicenda di Giacomo, un bambino incompreso dalla scuola e dai genitori solo perché non “apprende” come i “bambini normali”.

Con brillante ironia Francesco Riva riesce a far riflettere sulla dislessia un problema sempre più diffuso ma ancora sconosciuto sia nella scuola che nella società.

Nel 2020 “DiSlessia Dove Sei Albert?” ha contato più di 170 repliche in tutta Italia. Il 22 settembre 2019 la Presidenza della Repubblica Italiana ha riconosciuto il valore artistico e sociale dell’opera esprimendosi con queste parole: “È ammirevole anche la volontà di diffondere il messaggio positivo che non esiste la diversità ma l’unicità, intesa questa come valore aggiunto e non disuguaglianza”.

A fine spettacolo si terrà un incontro di approfondimento con Francesco Riva e Giuliana Munaretto, presidente territoriale di AID (Associazione Italiana Dislessia) sezione di Varese.

Latitudini è la stagione teatrale diffusa tra il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia e Spazio Yak di Varese a cura di Teatro Periferico e Karakorum Teatro e quest’anno giunta alla quarta edizione .