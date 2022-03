Al Nuovo di Varese Michela Prando e Giulia Anania con lo spettacolo “Sul filo del Mare”

“Sul filo del mare” è uno spettacolo nato da un’esperienza reale: quella di svegliarsi un mattino e rendersi conto di non provare più nulla, di essersi abituati a tutto. Alle guerre, alle diseguaglianze, al razzismo, al cinismo, al profitto. Michela Prando, attrice e regista, lo ha scritto nel 2019 quando ha capito che “se mi abituo a tutto sono finita”. Giovedì 31 marzo, alle 21, lo presenta in anteprima nazionale sul palcoscenico del Teatro Nuovo di Varese, accompagnata dalla musicista Giulia Anania.

Un appuntamento parte della rassegna RE-Live, curata dall’associazione Filmstudio90, che permette allo spettatore di calarsi in temi di grande attualità, ma anche di vivere un altro aspetto dell’umanità. Dove sembrano non esserci vie di redenzione, infatti, si arriva al disgelo, all’amore, all’accoglienza, alla cura, ad un racconto di un’Italia bellissima, partendo proprio da Varese.

«È uno spettacolo che tratta il tema dell’immigrazione – spiega l’attrice Michela Prando -. Per realizzarlo mi sono documentata molto, ho raccolto più di quaranta interviste a coloro che tutti i giorni hanno a che fare con uomini e donne che arrivano nel nostro Paese. Ho raccolto le voci di mediatrici culturali, psicoterapeute, medici, infermiere, volontarie, insegnanti, ragazzi e ragazze, famiglie, avvocati, giudici, gente comune, ricercatrici, illustratori. Tutte queste persone nel “Filo del mare” diventano una sola voce, cantata o parlata». Lo spettacolo è accompagnato dalle musiche di Giulia Anania: «Ci siamo incontrate dopo uno spettacolo e da lì è iniziata questa collaborazione». Lo spettacolo dunque, parte da una storia personale per toccare temi universali come quelli dei diritti dell’uomo, della cura, dell’istruzione.

Durante lo spettacolo un grande mondo costruito dai ragazzi del Liceo Artistico di Varese fa da scenografia (di Claudia Canavesi e classe 5B e 5D), rimbalza tra il pubblico e il palcoscenico con l’intendo di far sentire gli spettatori parte della stessa voce.

