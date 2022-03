Al via l’ottava edizione del giro del Lago di Varese: una gara di corsa e un momento di educazione ambientale

Il Giro del Lago di Varese 2022, che si terrà domenica 6 marzo, è uno degli eventi sportivi più attesi per questo mese: una manifestazione arrivata alla sua ottava edizione, organizzata dalla collaborazione da G.A.M. Whirlpool ed AFRICA&SPORT e che segna l’inizio della stagione delle gare podistiche su strada nel varesotto.

Una gara che si struttura lungo un percorso di 27 km, iscritta al calendario nazionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera e tenuta per la prima volta lungo la pista cicio-pedonale del lago di Varese.

“Un’altra importante novità di quest’anno è il Plogging, ovvero raccogliere rifiuti intorno al percorso durante lo svolgimento della gara – hanno spiegato gli organizzatori – si tratta quindi di educazione fisica, per quanto riguarda lo sport, ed educazione civica, nel rispetto del territorio”.

È proseguono: “Invitiamo tutti a partecipare, sarà un bel momento di tutela ambientale, che vuole insegnare ai nostri cittadini a prendersi cura dell’ambiente”.

La partenza della gara è prevista alle 9 di domenica 6 marzo dal Lido di Gavirate. La distribuzione dei pettorali avverrà dalle 15 alle 18 del sabato pomeriggio e domenica dalle 7:30. Per partecipare sarà necessario essere in possesso del green pass base o da tampone molecolare/antigenico, mentre per i runner con età superiore ai 50 anni sarà necessario essere in possesso di green pass rafforzato: “Forniremo braccialetti appositi che indichino che i partecipanti sono idonei a correre la gara perché in regola con i green pass”.

Sarà in oltre obbligatorio indossare la mascherina per i primi 500m della corsa.

Quest’anno è stato aggiunto un ulteriore riconoscimento, un trofeo in memoria di Enrico Arcelli, figura importante del mondo dello sport ricordato anche nelle passate edizioni. Questo premio verrà attribuito al gruppo più numeroso.

“È sempre un piacere venire a Varese, una città che ha tanto da dare – ha affermato Giovanni Mauri, presidente regionale della FIDAL – Il nostro è un mondo che ha bisogno di esempi positivi, anche se negli ultimi giorni abbiamo ricevuto solo esempi bestiali. Questi messaggi che arrivano da Varese e da altre parte della Lombardia, ci fanno capire come lo sport corra più veloce della politica. Siamo orgogliosi, contiamo in una grande partecipazione a questo evento. E sono fiero che abbiano deciso di dedicare il trofeo al Professor Enrico Arcelli, un grandissimo testimonial della corsa, la dimostrazione che persone che hanno dato tanto vengono ricordate. Sono certo che il giro del lago di Varese sarà una bellissima gara“.

Le iscrizioni sono ancora aperte sul portale www.endu.net fino a giovedì 3 marzo. Per i ritardatari rimane la possibilità di iscriversi sabato pomeriggio dalle 15 alle 18 o domenica mattina in zona partenza/arrivo.