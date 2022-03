Da Alex Langer al potere delle parole: gli eventi di Filosofarti da mercoledì 2 a venerdì 4 marzo

L’edizione 2022 di Filosofarti è partita: tanti gli incontri che sono stati organizzati non solo a Gallarate, ma diffusi in provincia e oltre (toccando il Verbano e la sponda piemontese del lago Maggiore).

Il festival culturale, che quest’anno ha il titolo“Fare futuro – i testimoni della contemporaneità“, avrà inizio sabato 19 febbraio e si protrarrà fino a fine marzo.

Dopo due anni di incontri in streaming a causa dell’emergenza Covid-19, nel 2022 si è optato per un’edizione “ibrida”, con alcuni incontri in presenza e altri online.

MERCOLEDÌ 2 MARZO

Conferenza-spettacolo di Franco Trabattoni e della compagni Carlo Rivolta (ore 9.30): evento al Teatro delle Arti di Gallarate

"Di generazione in generazione" (ore 18), con Miriam Camerini e Rosanna Maryam Sirignano: Eredità religiose e tradizioni: accoglierle e farne dono; evento online a cura di Donne per la Chiesa, SAE – Milano, Osservatorio interreligioso sulle violenze contro le donne, Circolo ACLI "A. Grandi" di Gallarate e Circolo ACLI di Crenna

"Provate a riparare il mondo: dialogando con Alex Langer" (ore 21): lezione-concerto con Federico Calandra e Walter Girardi al Melo di Gallarate

GIOVEDÌ 3 MARZO

"Antigone e la sua follia" (ore 11), con Eugenio Borgia: in aula magna del comune di Arona. Evento in collaborazione con La Feltrinelli Point e Comune di Arona

"Abbiamo ancora bisogno degli intellettuali?", con Franco Brevini (ore 18): evento online

VENERDÌ 4 MARZO