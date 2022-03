Alla Badia di San Gemolo a Ganna domenica di eventi con un concerto e una conferenza

Doppio appuntamento domenica 27 marzo per la rassegna “Ritrovarsi alla Badia di San Gemolo in Valganna Varese – Musica, Parola, Suggestioni visive”

Presso la Badia di Ganna il pomeriggio di domenica 27 marzo, per il ciclo “Ritrovarsi alla Badia di San Gemolo in Valganna Varese – Musica, Parola, Suggestioni visive” si svolgerà un doppio evento gratuito, a cura dell’Associazione Amici della Badia di San Gemolo in Ganna.

ore 16.30

Concerto “Musica per un dono celeste”

Elena Cornacchia flauto – Giorgio Costa pianoforte

Programma

Wolfgang Amadeus Mozart – Andante in Do maggiore KV 315 Rondò in Re maggiore KV 184

Camille Saint-Saens – Romanza per flauto e pianoforte

Gabriel Faure’ – Fantasia op. 79

Benjamin Godard – dalla Suite de Trois Morceaux, Allegretto – Idylle

Francis Poulenc – Sonata, Allegro malinconico – Assez lent – Presto giocoso

ore 17.15

Conferenza “Un coro d’angeli per un dono celeste”

Dott.ssa Laura Marazzi

con il richiamo al dono della “Panca totem” alla Parrocchia di Ganna per la didattica dell’affresco stesso

La conferenza è dedicata al grande affresco della Madonna della Misericordia, che si ammira in Badia, probabilmente commissionato da Leonardo Sforza, abate commendatario della Badia tra il 1482 e il 1484. Straordinaria immagine di propaganda della devozione alla Vergine Immacolata, sotto all’ampio mantello la Madonna accoglie un campionario vario di uomini e donne del tempo: giovani e anziane, poveri e ricchi, ma anche il committente, qui ritratto in modo ben caratterizzato e un interessante mercante, individuato dalla scarsella per i soldi appesa alla cintura.

Un dépliant dedicato a questa curiosa immagine, a cura dell’Associazione Amici della Badia di Ganna, resterà a disposizione presso il totem, insieme a un pieghevole con la preghiera.

Ingresso gratuito – green pass obbligatorio

Per info: badiadiganna@gmail.com nicorachiara@gmail.com lauradebe@yahoo.it

Ciclo “Ritrovarsi alla Badia di San Gemolo in Valganna Varese” a cura Associazione Amici della Badia di San Gemolo in Ganna

Direzione Artistica Paolo Zanzi

Direzione Musicale Chiara Nicora