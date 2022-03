A Nicoletta Romano il premio letterario Milano International

Dopo l’annuncio della vittoria del premio, è arrivata anche la premiazione in presenza. Nicoletta Romano, giornalista e direttore di “Living is life”, ha ricevuto il premio letterario Milano International per il libro “Fermoimmagine” (Quirici Edizioni), un diario della quarantena, scritto durante il primo lockdown. Si tratta dell’edizione 2020, la cui premiazione è stata rinviata più volte a causa della pandemia. A Nicoletta Romano è stato assegnato il Premio della Giuria. La cerimonia si è tenuta domenica 6 marzo nella Sala Barozzi dell’Istituto ciechi di Milano.