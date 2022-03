Alla scoperta di Lidia Poët, la prima avvocata italiana, alla Galleria Boragno di Busto

Venerdì 1 aprile alle 17.45 appuntamento in Galleria Boragno a Busto Arsizio per la presentazione di Lidia e le altre di Chiara Viale, edito da Guerini Next.

“Pari opportunità ieri e oggi: l’eredità di Lidia Poët” è il sottotitolo del libro, introdotto da una presentazione di Marta Cartabia e da una prefazione di Pierluigi Battista, che prende le mosse dalla vicenda della prima donna che ottenne nel 1883 l’iscrizione all’Ordine degli Avvocati (poi revocata) per raccontare decenni di battaglie e dibattiti sul suffragio femminile, sull’emancipazione delle donne, sulle condizioni delle carceri.

La giustizia è donna, ma non è sempre stata giusta con le donne. Lo dimostra in modo esemplare la storia di Lidia Poët, la prima italiana avvocata che, “in tempi in cui le ragazze si occupavano esclusivamente di trine all’ago e budini di riso”, osò immaginare di poter esercitare davvero la professione nelle aule di tribunale.

Ad affiancare l’autrice, avvocato specializzato in diritto societario e proprietà intellettuale, ci sarà Maria Cristina Origlia.

