Alla Union Tre Valli una nuova iscrizione grazie al fondo solidale

Una nuova iscrizione grazie al progetto solidale della Union Tre Valli. Un giovane atleta ha potuto coronare il proprio sogno di giocare a pallone grazie all’idea nata grazie alla dirigenza della società che riunisce i territori di Valmarchirolo, Valganna e Valcuvia e alla generosità degli sponsor che hanno sposato il progetto.

L’idea è quella di aiutare i figli di famiglie che non potrebbero permettersi di pagare una retta annuale, dando a tutti la possibilità di giocare nella società del proprio paese, o meglio della propria valle.

Salgono a quattro i giovani atleti che usufruiscono del fondo, grazie appunto al contributo fornito dagli sponsor che meritano una citazione: l’architetto Magnoni, il Why not Cafè, Millo photo, la Farmacia Puricelli, il Ristorante 3 Risotti, La bottega della carne, Ottica Villabuona, il Panificio Cerullo, Eurolandia, 50%50 Birrificio di Varese, Leo parquet, Pro Garden di Nicolas Emergenti, Autoscuola Mentasti, Granodoro, Ristorante Pizzeria Piave, Progetto Garden e Daytona Pub.

Un progetto nato per aiutare chi si è trovato in difficoltà in questo periodo complesso per via della pandemia e dei rincari dovuti alla situazione internazionale. Per permettere a tanti piccoli atleti, altrimenti costretti a lasciare il calcio a causa delle difficoltà della propria famiglia, di proseguire con la propria passione, la Union Tre Valli ha chiamato a raccolta aziende, artigiani, professionisti e imprenditori per creare un fondo dal quale attingere per dare a tutti la possibilità di giocare: chi non è in grado di pagare la retta annuale, presentando la documentazione richiesta (Isee, tutto nel rispetto della privacy) avrà la quota pagata. Se avanzassero fondi, una volta esaurite le richieste, saranno investiti nel settore giovanile, nel materiale, nell’istruzione e nell’educazione dei ragazzi. Tutto rendicontato e controllabile da parte di chi si renderà disponibile a dare una mano.

Per gli sponsor: chi aderisce, a seconda della quota che sottoscrive, ha in cambio visibilità, striscioni al centro sportivo, loghi sull’album delle figurine della società, citazione nei ringraziamenti e promozione attraverso i canali, le feste, gli eventi e i tornei della Union Tre Valli, che conta più di cento bambini e ragazzi iscritti.

Per contattare la società e contribuire al fondo di solidarietà dell’Union Tre Valli è a disposizione la mail trevallicalcio@libero.it.

Le famiglie interessate possono prendere appuntamento mandando una mail o chiamando il numero dell’ufficio segreteria 0332722905 al martedì e al giovedì dalle 16 alle 18.30.

I progetti della società Union Tre Valli non si esauriscono qui: proseguono parallelamente le attività della società che sta già programmando per i prossimi mesi: tra gli appuntamenti, quello più atteso dai ragazzini è il torneo di Montecatini, al quale la Union Tre Valli parteciperà 6 squadre (2 di Primi Calci, 1 di Pulcini, 1 di Esordienti, 2 di Giovanissimi), 176 persone tra ragazzi, mister, accompagnatori, dirigenti e genitori. La società conta 15 squadre dai Piccoli Amici alla Prima Squadra, oltre ad una squadra che gioca il campionato CSI con i “grandi” dei paesi interessati, in tutto 180 atleti e 240 tesserati circa, dirigenti e allenatori compresi. Tra le diverse attività messe in campo, anche il progetto psicomotricità che prosegue con 6 bambini iscritti nati nel 2017 e 2018. Ma non finisce qui: in serbo ci sono tante sorprese e novità, un grande torneo casalingo, feste, i camp estivi e tanto altro. Stay tuned.