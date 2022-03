All’auditorium di Cislago lo spettacolo “Ritorniamo a ridere” de “Il laboratorio delle idee”

L’evento è gratuito ed è proposto per sabato 9 aprile dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cislago

È composta da quattro spettacoli la rassegna teatrale “Una nuova stagione”, proposta per marzo e aprile dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cislago.

Gli eventi sono gratuiti e si svolgeranno all’auditorium Comunale di via Stazione. Prossimo appuntamento è previsto per sabato 9 aprile alle ore 21:00 con lo spettacolo “Ritorniamo a ridere” de “Il laboratorio delle idee”.

“Spettacolo dal ritmo incalzante, in cui la risata fa da padrona – si legge nella descrizione dell’evento -. Tre presentatori alle prime armi guideranno a loro modo nella comicità nazionale, per una serata all’insegna della spensieratezza. Uno spettacolo divertentissimo per tutta la famiglia”.