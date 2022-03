Alle Arti di Gallarate arriva West Side Story, il musical di Steven Spielberg

Giovedì 17 marzo il Cineforum delle Arti, in doppia proiezione, propone West Side Story di Steven Spielberg con Ansel Elgort e Rachel Zegler.

Il film, che ha ottenuto numerosi premi tra cui 3 Golden Globes, è la nuova versione del classico musical del 1957 con le musiche di Leonard Bernstein, libretto di Arthur Laurents e parole di Stephen Sondheim, che nel 1961 dette origine al film di Robert Wise e Jerome Robbins vincitore di 10 premi Oscar.

La storia, immortale, è quella di Romeo e Giulietta di Shakespeare, ambientata in una moderna metropoli divisa da razzismo e pregiudizi.

Due gang, i giovani immigrati portoricani Sharks, capeggiati da Bernardo, e gli americani bianchi Jets, con a capo Riff (Mike Faist), lottano per il controllo del territorio del West Side newyorkese e si scontrano ripetutamente per le strade. Durante un ballo a cui partecipano entrambe le fazioni, Maria (Rachel Zegler), sorella di Bernardo, e Ton (Ansel Elgort), un bravo ragazzo ex membro dei Jets, si innamorano a prima vista.

La loro storia, appena iniziata verrà infranta dal clima d’odio che divora le due comunità, fino ad un tragico finale di sangue, morte e dolore, che darà ai superstiti la consapevolezza dell’assurdità delle loro divisioni.

Alle ore 15,00 la prof.ssa Cristina Boracchi curerà l’introduzione pomeridiana mentre, a causa della durata del film l’introduzione serale (ore 20.45 ) è curata dal critico cinematografico Gabriele Lingiardi.