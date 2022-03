Allenta la pressione in corsia per il covid. Alla Sette Laghi aumentano i ricoveri per le altre patologie

Nuovo deciso calo di ricoverati positivi negli ospedali dell’Asst Sette Laghi. Rispetto a una settimana fa si è scesi da 83 a 71. Di questi , 25 sono seguiti nei reparti per acuti, 6 sono in terapia intensiva, 20 in polispecialistica ( con covid e non per covid) e al Del Ponte sono 4 i degenti: un bambino e tre donne. Rispetto a ieri, la riduzione è stata di ulteriori 3 pazienti positivi al Sars CoV2.

Contemporaneamente continua l’aumento di persone ricoverate nei reparti “negativi” per tutte le altre patologie: in una settimana si è passati da 789 agli attuali 816.