Da Allevi alla Bertè, al teatro di Varese un marzo a ritmo di rock, folk e classica con grandi nomi della musica

Sono diversi gli appuntamenti con la musica in programma la Teatro di Varese per questo mese (e non solo). Si parte venerdì 11 marzo con Davide Van De Sfroos e il suo “Maader Folk Tour”. Accompagnato dall’inossidabile “Maader band”, 6 polistrumentisti in grado di sprigionare una potenza di fuoco notevole, l’artista presenta uno spettacolo in un crescendo di parole e musica. Sul palco le 15 canzoni piene di storia e di storie dell’ultimo album Maader Folk e brani-simbolo del suo repertorio, da “Ninna nanna del contrabbandiere” a “Yanez”, per regalare al pubblico emozioni indimenticabili. – I biglietti

Sabato 12 marzo, invece, spazio al musical con un classico della fiaba italiana. La Compagna delle Formiche presenta il musical Cenerentola. Il musical riscopre la celebre storia dei fratelli Grimm con un testo originale, ricco di magia e divertimento, che conquisterà i più piccoli ma anche i loro genitori. Il cast, composto da oltre venti elementi, ricrea sul palco tutta l’atmosfera di un’epoca passata, con sontuosi costumi settecenteschi e sorprendenti scenografie. Le musiche orchestrali inedite accompagnano le vivaci e coinvolgenti coreografie corali, mentre spettacolari effetti scenici vi trascineranno nell’incantesimo di una serata indimenticabile – I biglietti

Mercoledì 16 marzo appuntamento con Giovanni Allevi, accompagnato in questo tour dal grande regista Pupi Avati. Sul palco anche il suo pianoforte e uno spettacolo nato in occasione dei 750 anni dalla morte di Dante. – I biglietti

Il prossimo fine settimana, invece, l’appuntamento è per venerdì 18 marzo 2022 con Fabio Concato. Sarà l’occasione per ascoltare non solo i grandi “successi”, ma anche tanti altri brani del suo ricco repertorio di oltre 40 anni di carriera. “Domenica bestiale”, “Fiore di Maggio”, “Guido piano”, “Rosalina”, “051222525”,” Sexi tango”, “Gigi”, fino ai singoli dell’ultimo album uscito nel 2012, queste alcune delle canzoni del concerto riproposte con nuovi arrangiamenti e scelte secondo i temi più cari all’artista. – I biglietti

Sabato 19 marzo 2022 torna Loredana Bertè che torna il Manifesto Tour, la solita grinta e il suo ricco e importante repertorio musicale. Non mancheranno i grandi successi – I biglietti

Il 26 marzo in scena c’è Tiromancino (nella foto sopra). Federico Zampaglione torna nei più importanti teatri italiani per regalare al pubblico uno spettacolo unico ed emozionante costruito attorno al lungo elenco di successi che hanno segnato la carriera ormai trentennale del cantautore romano a cui si aggiungeranno gli ultimi brani inediti pubblicati nel nuovo album “Ho cambiato tante case”. – I biglietti

