Allontanato per violenza, torna a casa a Castronno per curare i famigliari positivi al covid: assolto

Tutta la famiglia in quarantena o in quarantena fiduciaria. Il padre, allontanato dal domicilio con un provvedimento del Gip per violenze familiari ritorna quindi a casa per prendersi cura dei suoi cari ma i carabinieri, durante un controllo, lo trovano nell’appartamento di Castronno e lo denunciano.

E così l’uomo finisce a processo dinanzi al tribunale di Varese, dove la vicenda segna un lieto fine: assolto. I fatti si riferiscono al marzo 2020, nel corso della prima ondata di Covid-19 quando l’uomo fa ritorno a casa per aiutare la famiglia – madre, moglie e figli – ma a sua volta si ammala, colpito dal coronavirus.

«Quelli furono giorni concitati», ha spiegato l’avvocato difensore Andrea Toppi, e lo stesso pubblico ministero ha invocato lo “stato di necessità” per chiedere l’assoluzione dell’uomo che oltre a non avere fisicamente altro posto dove andare per trascorrere la quarantena (poi il decorso della malattia lo portò in ospedale) si era inizialmente sentito in dovere di aiutare la famiglia in difficoltà.

Prima della decisione del giudice Alessandra Sagone la figlia dell’imputato ha spiegato che – quasi in controtendenza coi primi effetti del lockdown partito l’8 marzo in tutta Italia dove in molti manifestavano segni di insofferenza -«in quei momenti papà e mamma avevano ritrovato una specie di equilibrio: non litigavano più», fatto testimoniato anche dalla consorte. L’uomo, 46 anni, è stato assolto perché “il fatto non sussiste”.