All’ospedale di Varese la terapia intensiva è “covid free”. Continua la lenta diminuzione dei contagi

Tutte le terapie intensive dell’Asst Sette Laghi sono “covid free”. In pochi giorni, dunque, anche l’ultima terapia intensiva che rimaneva a disposizione dei pazienti più gravi è stata liberata e tornerà nella disponibilità delle altre attività aziendali.

Nonostante il calo proceda a un ritmo inferiore rispetto a quanto auspicato, la notizia di oggi è sicuramente importante alla luce della ripartenza appieno di un’attività chirurgica rallentata durante la quarta ondata.

L’INCIDENZA DEI NUOVI POSITIVI E’ DI 307 ABITANTI OGNI 100.000

L’andamento della curva pandemica propone sempre un trend in calo ma il direttore sanitario dell’Ats Insubria Giuseppe Catanoso invita a non abbassare la guardia: « Il virus circola ancora e i dati quotidiani lo dimostrano».

Nell’ultimo report fornito dall’Agenzia di Tutela della Salute si vede che l’incidenza ogni 100.000 abitanti è scesa a 307,44 dai 344 della settimana precedente. In 7 giorni, i nuovi positivi sono stati 2744 con un tasso di positività dei 30.228 tamponi effettuati del 12,9%. Nel confronto con la situazione rispetto allo scorso anno si nota una sovrapposizione per quanto riguarda i contagi, ma una situazione decisamente migliore circa le ospedalizzazione, frutto di una campagna vaccinale che è andata decisamente bene.

IL VIRUS CIRCOLA MENO TRA I PIU’ GIOVANI. NELLE SCUOLE ANCORA 342 CONTAGI

I contagi sono in calo tra le fasce di età più giovani, mentre continua a essere più esposta quella tra i 25 e i 49 anni. La situazione nelle scuole è in netto miglioramento anche se, nell’ultima settimana, sono stati ancora 342 i contagi rilevati ( con 728 persone in quarantena o sorveglianza attiva) di cui 32 anni infanzia, 129 alla primaria, 88 nelle medie e 93 alle superiori.

IL LUINESE RIMANE IL TERRITORIO CON LA MAGGIOR CIRCOLAZIONE VIRALE

Se guardiano ai distretti, i territori dell’Asst Sette Laghi mostrando un andamento più elevato rispetto a quelli dell’ASST Valle Olona: circa un’incidenza di 400 casi ogni 100.000 abitanti tra Varese e il Nord della provincia ( il Luinese vicino ai 500) e di 300 nel basso Varesotto.

CHIUDE IL CENTRO VACCINALE DI RANCIO VALCUVIA

La campagna vaccinale è ormai alle battute conclusive, almeno nei grandi centri. Il 14 marzo chiuderà la sede di Rancio Valcuvia mentre le altre ( ospedale di Varese, centro di Gallarate, Arcisate e Saronno) e il canale delle farmacie continueranno ma con un impegno minore.

Nella sede vaccinale di Gallarate, da lunedì si somministra anche il nuovo vaccino Novavax: fino a oggi sono state 230 le persone che lo hanno ricevuto mentre in tutta la Lombardia sono state 1200. Dal primo marzo, inoltre, è cominciata la campagna per la quarta dose ai soggetti più fragili: possono presentarsi o su invito dell’Asst Din riferimento a anche in autopresentazione.