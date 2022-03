Altri 13 milioni di interventi per la mobilità nel Varesotto da Regione Lombardia

La Regione potenzia il Piano Lombardia e stanzia ulteriori 128 milioni di euro per realizzare 116 infrastrutture necessarie ai territori. La Giunta regionale infatti ha approvato una maxi-delibera per finanziare nuove opere nell’ambito del programma di investimenti per le opere pubbliche. In provincia di Varese sono dieci gli interventi che verranno finanziati con oltre 13 milioni di euro destinati a diversi interventi sul territorio.

Tra questi spicca senza dubbio il finanziamento per la riattivazione del collegamento con la teleferica per il trasporto materiali tra Monteviasco e Curiglia. Per questo intervento sono previsti 430 mila euro e vanno a completare l’ammodernamento dei collegamenti tra il piccolo centro montano isolato dal 2018.

Altro intervento importante è quello da 10 milioni di euro che si va ad aggiungere ai 40 già stanziati da Ferrovienord per interventi sulla rete per stabilizzazione orario con raddoppi selettivi sulla linea Varese-Laveno Mombello ed eliminazione dei passaggi a livello.

Sempre nell’Alto Varesotto, ad Agra, andranno 100 mila euro per la manutenzione straordinaria di via Roma. Al Comune di Valganna andranno 385 mila euro per la posa di una passerella ciclopedonale attorno al lago di Ghirla. Sempre in tema di mobilità ciclopedonale, a Brebbia andranno 950 mila euro per la realizzazione di un percorso.

Sempre in ambito di piste ciclabili (o ciclopedonali) la Regione finanzierà con 160 mila euro il percorso lungo via Europa a Samarate e 100 mila euro per il progetto “I laghi in bicicletta” di Porto Ceresio. 400 mila euro andranno a Sesto Calende per una nuova rotatoria e pista ciclabile lungo la sp 69.

Infine 100 mila euro andranno al comune di Caronno Varesino per la manutenzione straordinaria del ponte su via Morelli e 500 mila al comune di Cassano Magnago per la realizzazione di una rotatoria nel centro urbano tra le vie Marconi, Mazzel e Dolomiti.