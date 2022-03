Amnesty International di Legnano al Circolo Gagarin di Busto Arisizio per parlare di Ucraina

Venerdì 1° aprile alle 21, al Circolo Gagarin in via Galvani 2 bis a Busto Arsizio, si terrà l’evento “C’eravamo tanto armati – Tra il commercio italiano di armi e la guerra in Ucraina”. Sarà un’occasione per parlarne insieme al gruppo Amnesty International di Legnano, attivo sul territorio dal 1978 e Giorgio Beretta, analista del commercio internazionale e nazionale di sistemi militari e di armi comuni. Svolge la sua attività di ricerca per l’Osservatorio permanente sulle armi leggere e politiche di sicurezza e difesa (Opal) di Brescia che fa parte della Rete italiana per il disarmo (Rid).

E’ possibile accedere al Circolo già dalle 19.30 dove sarà aperto il bar, la cucina e il bookshop. Dalle 19:30, gli attivisti di Amnesty Legnano saranno presenti con un banchetto dove sarà possibile contribuire alla raccolta firme a sostegno dei civili ucraini e conoscere le attività del gruppo.

Per accedere al Circolo Gagarin è necessario essere in possesso della tessera ARCI 2021/2022, valida fino al 30 settembre 2022.