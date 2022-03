Anche la medicina ha un genere: un incontro per l’eguaglianza nella salute

Per il 10 marzo alle 21, a Varese, in Sala Montanari, via Dei Bersaglieri 1, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Conferenza Donne Democratiche di Varese ha organizzato un evento dal titolo “Di che genere è la medicina? Eguaglianza ed equità nella salute”

Nell’incontro si tratterà il tema della medicina di genere, branca della medicina che studia le differenze biologiche e socioculturali tra uomini e donne, e l’ influenza di questi fattori sullo stato di salute e di malattia, per garantire diagnosi e terapie maggiormente appropriate.

«La medicina ha sempre avuto un’ impostazione androcentrica: la donna veniva considerata come un “piccolo uomo” e solo di recente si è diffusa la consapevolezza che le donne non ricevono cure adeguate alle proprie caratteristiche, con gravi diseguaglianze di trattamento – spiega la nota degli organizzatori – La serata, quindi, mira a sensibilizzare su di un argomento ancora poco conosciuto ma fondamentale per il raggiungimento della parità tra uomo e donna, nella diversità, anche nel campo della salute».