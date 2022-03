Anche a Luino la Giornata Mondiale della preghiera

Nella Chiesa del Carmine di Luino, Via del Carmine 2, si svolgerà mercoledì 2 marzo ore 20,30 la Giornata Mondiale di Preghiera.

E’ una iniziativa organizzata dalle donne del gruppo ecumenico luinese utilizzando una liturgia che ogni anno viene preparata a turno da donne di nazioni diverse per la prima settimana di marzo.

Quest’anno sono state di turno le donne dell’Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord, e che hanno scelto come testo biblico di riferimento la lettera del profeta Geremia (29:1-14) indirizzata agli esuli in Babilonia a cui dava un messaggio di speranza in un contesto di sofferenza, incertezza e disaccordo. Tema che sarà ripreso nell’omelia dalla pastora Lidia Maggi. Il tema della serata: “Voglio darvi un futuro pieno di speranza” ci coinvolge particolarmente perché, come realizzare una speranza di pace con un’Ucraina travolta dalla guerra? Come annunciare oggi un messaggio di speranza vedendo che dal disaccordo si è passati addirittura alla guerra, che non doveva neppure essere pensata? Come tollerare che questo accada nel cuore dell’Europa? Cosa significa pregare oggi e mettere con fiducia il futuro nelle mani del Signore? Come sovvertire le sorti per trasformare il male in bene, per raggiungere un futuro di pace? Questo è quanto è nel cuore delle donne che organizzando questa serata e che invitano la cittadinanza ad una presenza numerosa per dare maggiore forza alla richiesta ed esprimere solidarietà alle vittime. E’ particolarmente significativo il dipinto dell’artista inglese Angie Fox (nella foto, un particolare), usato per comunicare l’iniziativa, che per rappresentare la speranza ci ha prodotto l’immagine di una porta che spalancandosi si apre verso un percorso di libertà in uno spazio senza fine, mentre le catene del giogo si sono spezzate e sono rimaste sul portone, e la colomba che rappresenta la pace ed il perdono di Dio permette al giglio di spuntare anche in un percorso arido e lastricato di pietre.