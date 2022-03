Anche a Montegrino l’iniziativa Balconi Fioriti per “ingentilire” e valorizzare il paese

L’iniziativa Balconi Fioriti, ideata in origine dalla Coldiretti Varese per rilanciare il settore florovivaistico, arriva anche a Montegrino Valtravaglia. A promuoverla è la Proloco di Montegrino con lo scopo di valorizzare il paese tramite lo straordinario linguaggio dei fiori. Un concorso per il decoro del paese e delle sue frazioni aperto a tutti gli abitanti del comune, alle associazioni, agli operatori commerciali e alle Istituzioni pubbliche, ad asili e scuole.

L’intento è quello di invitare i montegrinesi a contribuire a rendere accogliente e vivibile il paese ma allo stesso tempo valorizzare, ravvivare e ingentilire l’immagine dello stesso, attraverso l’abbellimento di balconi, terrazzi, aiuole o giardini di fronte alla strada, con piante e fioriere.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, a parte a coloro che esercitano una professione del verde.

Alla conclusione del concorso, una giuria composta da alcuni esperti nel campo paesaggistico e florovivaistico premierà gli allestimenti che meglio avranno contribuito a rendere Montegrino accogliente e fiorita.

Tutti coloro che intendono partecipare dovranno inviare, entro e non oltre il prossimo 31 luglio, una mail all’indirizzo proloco.montegrino@libero.it oppure, un messaggio tramite WhatsApp al numero 389 695 2823 con con i seguenti dati: categoria, nome e cognome, indirizzo dell’allestimento, recapito telefonico, max 3 fotografie che comprendono sia il dettaglio dello spazio allestito, sia l’allestimento nel contesto urbano circostante

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai contatti citati sopra o consultare le pagine social della Proloco, la pagina Facebook o la pagina Instagram, mentre il regolamento completo è consultabile QUI.