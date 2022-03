Anche UNICEF Varese si attiva per gli aiuti in Ucraina: “Raccogliamo fondi per i kit di primo soccorso”

Lo scoppio della guerra e dell’emergenza in Ucraina sono i temi centrali di questi giorni. UNICEF è presente in Ucraina dal 1997 e dal 2014 sostiene interventi d’emergenza nell’est del Paese devastato dal conflitto. Anche il Comitato UNICEF di Varese è con UNICEF Italia nella campagna di aiuti. È possibile effettuare una donazione mediante la piattaforma: “Rete del dono”, che consente di raccogliere fondi attraverso gli strumenti di donazione online, oppure tramite bonifico bancario.

“In queste ore è grande l’apprensione per i bambini ucraini – spiega Manuela Bovolenta, presidente di UNICEF Lombardia con incarico ad Interim per Varese – I fondi raccolti verranno destinati ad aiuti concreti. Per esempio: con 30 euro è possibile garantire un kit di primo soccorso, con 75 euro 12.500 compresse purificanti per l’acqua, mentre con 100 euro si possono fornire coperte calde per 16 bambini.”

Per effettuare donazioni tramite il Comitato varesino di UNICEF:

Link alla piattaforma “Rete del Dono”:

Estremi per bonifico bancario:

UNICEF

Iban IT 41 G 03069 09606 100000123710

Causale: emergenza Ucraina