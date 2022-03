Anche Varese alla Fiera del Cicloturismo di Milano

Il Varesotto da scoprire e raccontare in bicicletta. Prosegue l’iniziativa #varesedoyoubike promossa dalla Camera di Commercio, in collaborazione con operatori ed enti locali, nell’ambito del suo progetto Varese Sport Commission.

Sabato 12 marzo e domenica 13 marzo, la Varese della bicicletta turistica sarà protagonista alla rassegna specialistica in svolgimento a Milano, negli spazi della Fabbrica del Vapore di via Procaccini 4. Presentazioni, testimonianze, racconti di viaggio e laboratori: questo il programma della Fiera del Cicloturismo 2022.

Più di cinquanta espositori presenteranno al pubblico le proprie proposte di viaggi e vacanze a pedali, ma non mancheranno momenti di dibattito e confronto: una carrellata di presentazioni, testimonianze e workshop rivolti a coloro che cercano l’ispirazione per la propria avventura in bicicletta o vogliono trovare nuovi territori dove sperimentarsi.

L’occasione, poi, anche per affrontare i temi della meccanica della bicicletta, dell’alimentazione, dell’allenamento e della sicurezza stradale. Tanti i protagonisti del mondo delle due ruote a pedali che saranno presenti nei due giorni della fiera: da Gianni Bugno, due volte campione del mondo di ciclismo su strada e vincitore di un Giro d’Italia, e Marco Aurelio Fontana, già iridato di mountain bike, fino a Paola Giannotti, la ciclista che ha infranto quattro Guiness World Record, tra cui il diventare la donna più veloce al mondo a circumnavigare il globo in bici.

Tra le proposte varesine offerte all’attenzione del pubblico della fiera, i primi dieci itinerari delineati all’interno di #varesedoyoubike, iniziativa in pieno sviluppo che sta procedendo sulla strada dell’aggregazione dell’offerta. «Questo agendo in modalità bottom-up – spiega il presidente di Camera di Commercio Varese, Fabio Lunghi –con il coinvolgimento delle diverse realtà presenti sul territorio lungo la filiera del cicloturismo: in sinergia con operatori, enti locali e associazioni vogliamo, infatti, realizzare un sistema diffuso di offerte e servizi integrati, con opportunità in termini occupazionali e di sviluppo economico».

Iniziativa in cui s’inserisce a pieno titolo il primo corso organizzato sul nostro territorio per la formazione di guide di mountain bike cicloescursionistiche certificate, che prenderà il via giovedì 17 marzo, nelle sale del Centro Congressi Ville Ponti di Varese. Condotto dagli esperti dell’Accademia Nazionale di Mountain Bike, ha subito riscosso un grande interesse, richiamando l’attenzione di una folta platea di interessati che hanno subito esaurito le iscrizioni. Tra di loro, anche Karin Tosato, campionessa varesina di Cuasso al Monte, che nel suo curriculum vanta il titolo iridato amatori 2021 di mountain bike per la categoria 40-44 anni.

Gli incontri di formazione si terranno fino a domenica 20 marzo: saranno quattro giornate intense, suddivise in modo equilibrato tra uscite sul territorio e lezioni in aula. Si andrà dagli esercizi di guida su due ruote a pedali e di orientamento fino all’illustrazione degli interventi meccanici di emergenza ma anche delle tecniche di conduzione di gruppi. Non mancheranno momenti dedicati all’alimentazione sportiva, alla topografia, agli elementi di primo soccorso, quelli legati agli aspetti fiscali e assicurativi come pure quelli relativi alle modalità di relazione con operatori turistici nazionali e internazionali. Un passo in avanti importante nell’ambito dell’iniziativa #varesedoyoubike: del resto, Varese e il suo territorio, grazie a un ambiente unico e all’infrastrutturazione cicloturistica che si sta predisponendo, offrono opportunità interessanti che possono diventare occasioni occupazionali. Proprio per favorire la messa a disposizione di una rete di guide qualificate a supporto dell’iniziativa, Camera di Commercio ha stanziato risorse per garantire il finanziamento del 50% del costo a quei partecipanti residenti nella nostra provincia che supereranno l’esame finale.