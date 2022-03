Andrea Ravo Mattoni al lavoro per un nuovo murales su una scuola a Varese

Un nuovo murales per Andrea Ravo Mattoni, il writers varesino che con i suoi lavori ha spopolato in tutta Europa e oltre. Mattoni in questi giorni sta lavorando ad una nuova parete: si tratta di un muro dell’istituto scolastico Montessori di Via Santa Croce a Varese.

Il grande disegno, realizzato come sempre con le bombolette spray, verrà concluso entro venerdì e solo allora verrà svelato di cosa si tratta. Come sempre, Mattoni ha scelto il particolare di un opera d’arte per riproporla in grandi dimensioni: questo dipinto è alto 13 metri e largo 6. Gli esperiti e gli appassionati d’arte avranno già intuito di quale dipinto si tratta, ma gli altri dovranno aspettare la fine dei lavori per scoprire titolo e autore.