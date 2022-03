Andrea Sito da Cairate all’assalto della cintura WBC Youth di pugilato

L’appuntamento è nei pressi di Roma, a Santa Marinella, ma a Cairate saranno in tanti a fremere e a tifare per il loro concittadino, Andrea Sito. Il pugile, 24 anni, sarà infatti impegnato nella serata di venerdì 1 aprile sul ring del locale palazzetto dello sport con l’obiettivo di conquistare il titolo Intercontinentale WBC Youth della categoria pesi leggeri.

Il pugile cairatese si presenterà tra le corde con un record di 6 vittorie, una sconfitta e tre pareggi e incrocerà per l’occasione i guantoni con un altro italiano, Daniel Spada, imbattuto negli 11 incontri disputati fino a questo momento tra i “pro” e padrone di casa. All’angolo di Sito (tesserato per la Gymnasium Boxing Club di Oggiona) ci sarà coach Andrea Galbiati, che ha accolto il boxeur varesotto a New York e che lo ha introdotto nel mondo del professionismo dopo il titolo italiano Youth ottenuto nel 2016.

Quello di Santa Marinella sarà il secondo assalto da parte di “Bang Bang” – questo il suo soprannome – alla corona Youth della WBC: nel precedente tentativo risalente all’ottobre 2020 le speranze si erano infrante contro un avversario di grande valore come il tedesco Nenad Stancic il quale, dopo quel successo, andò a prendersi anche la cintura Youth della WBO (sempre dei pesi leggeri) di cui è ancora detentore.

Andrea Sito invece nel frattempo ha battuto a Besano il serbo Adrian Nema nel dicembre scorso e, da inizio gennaio, sta preparando il match contro Spada che potrebbe coronare un sogno – quello di un successo rilevante – iniziato a 9 anni, quando il pugile nato a Gallarate iniziò a boxare grazie alla passione dello zio Alfonso che è tuttora il suo allenatore. A Cairate, intanto, ci si prepara per fare sostenerlo: «Faremo tutti il tifo per lui e come assessore allo sport sono particolarmente felice di sostenere Andrea e qualunque atleta del territorio – spiega Davide Peri – Ritengo che i valori dello sport siano fondamentali, soprattutto per la crescita dei più giovani».