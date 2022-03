Aperto il bando per la gestione della spiaggia della Fiammetta a Porto Ceresio

L’Amministrazione Comunale di Porto Ceresio, ha aperto il bando per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’area comunale pubblica in località Fiammetta, con finalità turistico-sportiva.

Imprenditori e società potranno prendere in gestione la spiaggia con parte del terreno retrostante di proprietà comunale e potranno aprire un servizio di balneazione e di noleggio di attrezzature sportive, come canoe, paddle surf o anche pedalò.

La durata della concessione sarà di 6 anni. Il bando è aperto a imprenditori individuali, società sportive iscritte al Coni, società commerciali, cooperative e raggruppamenti temporanei d’impresa. Chi si aggiudicherà il bando si dovrà far carico della manutenzione dell’intera area, compresa la parte di spiaggia che resterà pubblica.

L’affidamento del bando si svolgerà all’offerta economicamente più vantaggiosa, partendo da una base d’asta di 1.000 euro.

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 di giovedì 24 marzo.

Per informazioni: 0332 917150 int. 3 o via mail all’indirizzo: tecnico@comune.portoceresio.va.it