Approvati all’unanimità in consiglio comunale a Varese i nuovi consigli di quartiere

E’ stata approvata all’unanimità, con 32 voti favorevoli la composizione, e l’effettiva operatività, dei nuovi consigli di Quartiere a Varese.

Presentata da Giacomo Fisco, ha visto l’unanimità anche in commissione: il dibattito quindi si è lmitato alla dichiarazione di voto del vicecapogruppo della Lega Stefano Angei che nell’annunciare il voto favorevole del suo gruppo ha auspicato che la prossima volta i consiglieri possano essere votati direttamente e non proposti dalla politica, e quella del capogruppo del Popolo della Libertà Luca Boldetti che, pur annunciando voto favorevole, ha rimarcato come «Tra i cittadini sorteggiati, il 30% dei cittadini contattati ha detto di no: un dato che fa sospettare che questo genere di selezione non sia di quelle vincenti».

Con la loro nomina ratificata dal consiglio comunale sono in totale novanta i cittadini che, gratuitamente, metteranno il loro tempo a disposizione e faranno parte dell’istituzione iperlocale del capoluogo. Si sono così definitivamente concluse le attività che hanno portato alla composizione delle 12 nuove assemblee rionali che saranno al lavoro nei prossimi 5 anni. Compito dei rappresentanti sarà quello di ascoltare il territorio, dare voce ai cittadini e instaurare con loro un costante dialogo, per poi interagire direttamente con l’amministrazione.

«Voglio prima di tutto ringraziare i consiglieri uscenti che negli ultimi anni hanno fatto parte della prima esperienza dei Consigli di quartiere di Varese. Un compito, il loro, svolo nel pieno di una pandemia con le difficoltà che tutti noi abbiamo vissuto – Ha commentato consigliere Giacomo Fisco, tra i primi proponenti e ideatori delle assemblee rionali -. Con la prima esperienza partita tre anni fa abbiamo piantato un seme della partecipazione attiva dei cittadini nei loro quartieri. Questo seme è cresciuto e oggi rilanciamo questo strumento con maggiore forza e determinazione».

La composizione dei Consigli di quartiere è stabilita con un doppio meccanismo. Il 70% dei cittadini viene nominato dalle forze politiche di maggioranza e minoranza mentre il restante 30% viene estratto a sorte tra tutti i residenti di Varese.

«Ci tengo a sottolineare la grandissima voglia di partecipazione dimostrata da parte di tantissimi cittadini che da oggi comporranno i consigli di quartiere – ha commentato Davide Cazzaniga, presidente della commissione speciale che ha istituito i consigli di quartiere – Nei rioni si respira una forte spinta alla condivisione e nei prossimi mesi le assemblee rionali avranno un ruolo fondamentale. Tra i tanti compiti ad esempio penso a quello del bilancio partecipativo che sarà uno strumento in cui i consigli di quartiere avranno un ruolo determinante per costruire insieme progetti e per far emergere le priorità delle castellanze varesine».

Tra gli altri compiti delle nuove assemblee rionali ci sarà anche quello di fare da raccordo tra i quartieri e il Consiglio comunale: potranno segnalare problemi e necessità, presentare proposte e idee di bilanci partecipativi, promuovere iniziative e collaborare con gli altri organi amministrativi.

LA COMPOSIZIONE DEI 12 CONSIGLI DI QUARTIERE

Consiglio di Quartiere 1

(Campo dei Fiori, Sacro Monte, Velate, Fogliaro, Sant’Ambrogio, Bregazzana, Provinciale Rasa e Rasa)

Maria Paola Murgia

Mariangela D’alessio

Glauco Daverio

Gianluca Fiore

Daniela Penazzi

Davide Franzi

Lamia Bouajina

Daniela Piccinelli

Consiglio di Quartiere 2

(Avigno, Masnago, Calcinate degli Orrigoni, Carrozzeria)

Bader Ahmen

Massimiliano Condello

Davide Castelli

Carla Rossi

Marisa Splendore

Andrea Stefani

Carla Maria Broggini

Andrea Terranova

Alberto Nicora

Francesco Migliorini

Consiglio di Quartiere 3

(Bobbiate, Mustonate, Lissago, Schiranna, Calcinate del Pesce)

Melissa Ciglia

Miriana Carraro

Rosangela Grespan

Carmela Lozietti

Marika Merani

Miriam Bona

Lauretta Milani

Davide D’elia

Consiglio di Quartiere 4

(Bosto, Casbeno, Campigli, Schirannetta)

Andrea Francisca

Matteo Tamborini

Giovanna Bianchi

Giovanna Ferloni

Andrea Luoni

Crescenzo Edoardo Mauriello

Mattia Santangelo

Luca Loria

Consiglio di Quartiere 5

(Centro, Biumo Inferiore, Brunella)

Simone Ferraris

Marco Guadagnuolo

Gaetano Marchetto

Marina Micheli

Luca Piazza

Raffaella Dematte’

Alessandro Di Matteo

Chiara Lanfranconi

Roberta Giussani

Consiglio di Quartiere 6

(Valle Olona, Belmonte, San Fermo)

Luce Anna Ramorino

Cristina Lakasz

Nicoletta Ballerio

Cinzia Iomazzo

Luigi Vanetti

Giovanni Costanzo

Graziella Martines

Consiglio di Quartiere 7

(Belforte, Mentasti)

Patricia Cecilia Vera

Sabrina Cosma

Chiara Luglio

Marco Regazzoni

Eugenio Emanuele Lopez

Consiglio di Quartiere 8

(Biumo Superiore, Ippodromo, Valganna, Olona-Mulini Grassi)

Cecilia Limido

Gianmario Bragagnolo

Antonio Ferrara

Andrea Mentasti

Antonio Scalise

Consiglio di Quartiere 9

(Montello, Aguggiari, Sangallo)

Ann Veronica Turnbull

Kevin Rocca

Sabrina Giovanna Macri’

Mauro Mario Fumagalli

Alessandro Carluccio

Iside Danelli

Ettore Schioppa

Teresita Freddi

Vincenzo Ivanaj

Consiglio di Quartiere 10

(Conca d’Oro, Bellavista-Loreto, Cartabbia, Novellina, Capolago)

Nicolo’ Filippo Boscarini

Nicola Corcione

Nicola Maria Cesare Pasquini

Alfredo Raviola

Stefano Crespi

Consiglio di Quartiere 11

(San Carlo, Bustecche, Bizzozero)

Farah Bou Nasser Eddine

Radu Constantin Condrut

Renata Malnati

Maria Teresa Antonietta Miccoli

Manuela Musciatelli

Riccardo Tomaiuoli

Vincenzo Remine

Clara Launo

Daniele Pozzi

Gabriella D’amato

Consiglio Di Quartiere 12

(Giubiano, Ospedale)

Chiara De Stefano

Nadia Tortoreto

Massimo Vanzulli

Gianluca Franchi

Massimo Picozzi

Chiara Giamberini