Arrampicatori all’Eremo di Santa Caterina del Sasso di Leggiuno, si tratta di lavori alla parete

Lavori alla parete rocciosa dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso di Leggiuno. Come annunciato, in questi giorni sono in corso delle operazioni di manutenzione ordinaria agli spalti rocciosi, sopra i fabbricati aperti al pubblico. Per questo motivo è stato necessario chiudere le visite all’Eremo per qualche giorno, da lunedì 14 a mercoledì 16 marzo.

I lavori erano previsti da tempo così come spiegato da Carmen Ortoni della Società Patrimoniale della Provincia di Varese che ha in gestione l’Eremo: «Le difficoltà nel trovare le materie prime ci ha costretto a spostare i lavori, precedentemente previsti durante l’orario invernale».

Dal 17 marzo, giovedì, riprende quindi l’apertura al pubblico, tutti i giorni dalle ore 9:30 alle ore 19:30. L’accesso avverrà nel rispetto dei protocolli di sicurezza emergenza sanitaria. Ricordiamo inoltre che l’accesso alla Chiesa è sospeso nel corso delle funzioni religiose, previste alle 18.