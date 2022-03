Arriva il car-sharing a Marnate, anche i cittadini potranno richiederlo

Da qualche giorno anche in valle Olona si potrà scegliere di viaggiare in modo sostenibile, noleggiando auto elettriche.

È infatti giunto a Marnate il servizio di E-VAI, un modello di car sharing che prevede l’utilizzo di veicoli elettrici di ultima generazione da parte di Amministrazione comunale e cittadinanza. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la società del Gruppo FNM e il Comune di Marnate.

Il servizio è stato inaugurato la scorsa settimana e presentato durante un evento a cui hanno partecipato il sindaco Elisabetta Galli e i rappresentanti di E-VAI.

Un’automobile elettrica di ultima generazione è dunque ora a disposizione per le attività lavorativa dei dipendenti degli uffici comunali e può essere anche noleggiata dalla cittadinanza come servizio di car sharing nei weekend.

I cittadini, dopo essersi registrati gratuitamente attraverso il sito www.e-vai.com o l’app mobile, possono richiedere l’auto prenotando tramite la stessa app, il sito web o il numero verde 800.77.44.55. Attraverso questi canali è possibile ottenere tutte le informazioni sulle tariffe e le modalità di utilizzo. Ritiro e riconsegna avverranno presso le postazioni in via Po e in via S. Luigi, con colonnina di ricarica ENEL X.

l nuovi E-VAI point di Marnate si inseriscono nel circuito regionale e permettono quindi di utilizzare, oltre all’auto presente sul territorio, i veicoli del servizio E-VAI Regional Electric che copre una rete di oltre 300 E-VAI Point situati in luoghi strategici (3 aeroporti, 42 stazioni ferroviarie, piazze, ospedali, università ecc.) di 98 comuni lombardi.

Grazie a questa iniziativa, l’Amministrazione comunale raggiungerà l’obiettivo di razionalizzare il proprio parco auto, potendo contare, all’occorrenza, sull’utilizzo di vetture elettriche ad integrazione della propria flotta, abbattendo costi e impatto ambientale dei mezzi. I cittadini invece potranno usufruire del servizio di car sharing in territori normalmente non raggiunti da altri operatori del settore, con la comodità di disporre di un autoveicolo elettrico per le proprie esigenze di mobilità senza assumersi gli oneri della proprietà del mezzo.

«Il servizio di car sharing di E-VAI è una risposta concreta alla crescente domanda di mobilità sostenibile del territorio e si adatta a realtà di qualsiasi dimensione» commenta Luca Pascucci, direttore generale di E-VAI. «Grazie alla sensibilità dell’amministrazione comunale è stato possibile portare, in un contesto abitativo dalle dimensioni limitate, un servizio in grado di ampliare l’offerta di mobilità condivisa, nel pieno rispetto dell’ambiente, per lo sviluppo della comunità locale».

«L’amministrazione comunale vuole offrire ai cittadini di Marnate un incremento del servizio pubblico, in primo luogo, permettendo di raggiungere stazioni, aeroporti e le città limitrofe in piena libertà. Inoltre, Marnate, primo comune della Valle Olona aderente al servizio, si inserisce in un contesto di Smart City e, al contempo, incentiva gli spostamenti in modalità green» ha aggiunto Elisabetta Galli, sindaco di Marnate.