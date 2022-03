Arrivate a Casa don Lolo di Busto Arsizio le prime famiglie dall’Ucraina

Sono arrivati questa mattina (giovedì) attorno alle 12 e hanno preso possesso delle prime camere messe a disposizione in casa don Lolo, una decina di mamme ucraine e i loro figli, scappate dalla guerra che sta insanguinando il loro Paese. Lo annuncia l’assessore ai Servizi Sociali Paola Reguzzoni che ha anche pubblicato una foto con loro.

«Mi chiamano a qualsiasi ora del giorno e della notte. In alcuni casi anche dalla Polonia per chiedermi se a Busto c’è posto per loro» – ha commentato l’assessore che è già a conoscenza di un’altra dozzina di mamme e bambini che sono in arrivo.

L’amministrazione di Busto Arsizio ha deciso di coordinare le attività di accoglienza dei profughi che stanno giungendo sul territorio, chi con mezzi propri e chi attraverso reti organizzate di aiuto, e di mettere a disposizione – in collaborazione con l’Asst Valle Olona e la parrocchia di San Giuseppe, l’edificio che viene utilizzato per gli alloggi d’emergenza legati al confinante ospedale cittadino.

Nei giorni scorsi, invece, era stato il parroco don Giuseppe Tedesco a partire per la Polonia e salvare alcuni minori che erano stati ospiti delle famiglie del territorio attraverso l’associazione Noi con Voi.