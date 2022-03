Sono arrivate a Varese le tre mamme ucraine e i cinque bambini salvati da Emanuele

Sono arrivati oggi (domenica) sani e salvi dopo un lungo viaggio i cinque bambini e le tre mamme provenienti dall’Ucraina, portati a Varese da Emanuele e Luca i due varesini che erano partiti mercoledì 3 marzo alla volta di Brașov, in Romania. In quella città le donne e i bambini sono riusciti ad arrivare dopo una lunga fuga dall’Ucraina.

Sono parenti di una badante che lavora a Varese da tanti anni, Svetlana, che quando è scoppiata in lacrime evidenziando tutta la sua preoccupazione per quanto stava succedendo ha trovato Emanuele, varesino poco più che quarantenne, che non si è sottratto a quella richiesta di aiuto e in poche ore è partito. Alla domanda su come sia andato il viaggio ha risposto: «Benone! Vedere una madre felice ci basta».

Ora per i bambini e le loro mamme inizia una nuova vita in Italia, lontano dalle bombe che piovono sulle città dell’Ucraina.