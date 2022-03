Arte, musica e aviazione: la puntata da Castelletto Ticino di “Sesto alle 7”

Una puntata davvero speciale, l’ultima di Sesto alle 7, l’amata trasmissione radiofonica che ogni venerdì sera, naturalmente alle 19, dà inizio al fine settimana del Basso Verbano.

Speciale innanzitutto perché il trio di speaker composto da Marco Limbiati, Fabio Barisone e Susy Milani, ha attraversato il fiume per ritrovarsi nella vicina e piemontese Castelletto Ticino, dove poter ammirare la bellissima vista sul borgo sestese e raccontare, rigorosamente in diretta, la storia di una città che, tra le tante, negli anni ’80 ha rappresentato una vera e propria capitale lacustre della musica.

In diretta dal Porto 11, il Lounge and Bistrot dove trascorrere le proprie serate ammaliati da un panorama mozzafiato, la puntata “fuori regione” ha infatti numerosi ospiti, fra cui il sindaco Massimo Stilo (perito aeronautico), il designer Stefano Rossetti (autore del Parco Baleno di Sesto Calende) e Marziano Balzarini, l’organizzatore di Azzurro Estate, il festival che portò allo stadio della Castellettese le più grandi voci italiane della musica leggera e artisti del calibro di Zucchero, Vasco Rossi e Gianni Morandi. Proprio quest’ultimo nel 2020 ha ricordo con affetto la serata passata a Castelletto Ticino nell’estate del 1982, durante i mondiali spagnoli vinti dell’Italia.

Clicca qui sotto per ascoltare il podcast, in versione integrale, della puntata di venerdì 18 marzo in diretta trasmessa da trio di speaker sarà in un iconico luogo (il migliore per vedere la skyline di Sesto Calende) ma da un luogo che profuma anche di storia, quello della Briccola, ovvero il porto dove nel lontano 1800 ci si imbarcava per attraversare il fiume e, grazie ad un sistema di funi e zattere, si raggiungeva la sponda lombarda.