Astuti (Pd) critica la legge regionale sui giovani: “Non è una risposta concreta”

A poche ore dall’approvazione della legge regionale “La Lombardia è dei giovani”, avvenuta nella seduta di questa mattina, martedì 22 marzo, il consigliere in quota Pd Samuele Astuti ne critica la forma e i contenuti: «Ci sono voluti ben quattro anni per approvare, oggi, una legge quadro sui giovani che per i giovani da domani, concretamente, non cambierà assolutamente nulla»

Non mancando di ricordare che proprio il Partito Democratico aveva a cuore il disegno di legge, continua così: «Avevamo proposto, allora, un percorso dedicato al tema dell’autonomia giovanile, proprio perché è l’autonomia il primo, fondamentale, passo verso la costruzione di una società nuova. Un obiettivo che sembra ancora molto lontano da raggiungere, anche qui in Lombardia, dove i livelli di retribuzione sono esageratamente più bassi rispetto alle medie europee, così come più basso è il numero delle borse di studio e dove è una piccola minoranza quella che, prima dei trent’anni, riesce ad uscire di casa, mantenerne una propria e costruire una famiglia».

“Manca una risposta concreta”

«Un osservatorio, un premio, un forum e un piano triennale saranno anche elementi interessanti- continua – ma non rappresentano sicuramente una risposta concreta ai problemi reali e urgenti che vivono i giovani oggi e che riguardano, nell’ordine: l’orientamento, la formazione, il diritto allo studio, l’ingresso nel mondo del lavoro, le politiche abitative e per la famiglia – aggiunge Astuti – Ognuno di questi temi merita un approfondimento serio e nessuno di questi, oggi, trova spazio in questa legge».

«È per questo che presenteremo diversi progetti di legge specifici per dare alle lombarde e ai lombardi tra i 15 e i 34 anni le opportunità e le condizioni per crescere e prendere il proprio posto nella società – conclude Astuti – sostegno agli studenti, stage pagati il giusto, aiuti per la casa e per le giovani famiglie sono primi esempi di interventi di cui la Regione dovrebbe occuparsi in modo concreto».