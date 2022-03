Atti vandalici al centro sportivo di Venegono Inferiore gestito dalla Polisportiva Arcobaleno. Da diverse settimane i responsabili della struttura di Via Damiano Chiesa avevano trovato i segni del passaggio di alcuni ignoti che utilizzavano il tendone del campo da tennis come un’area da gioco notturna, lasciando sporcizia e danni. Allertate le forze dell’ordine, l’evento si è verificato anche nella notte tra sabato 12 e domenica 13 marzo, con alcuni ragazzi che sono stati sorpresi nella mattina di domenica a bivaccare nella struttura.

I cinque giovani presenti sono immediatamente fuggiti, ma i responsabili hanno chiamato i carabinieri e la polizia locale che sono intervenuti sul posto e avviato le ricerche. Un gruppo di ragazzi, che assomigliava alle descrizioni fornite, è poi stato fermato e identificato dai carabinieri. Per ora non è stata presentata alcuna denuncia: «Con la polizia locale stiamo controllando le immagini registrate dalle telecamere – spiega il sindaco Mattia Premazzi -. Sarà nostra cura, appena ricostruiamo l’accaduto, procedere con la presentazione della denuncia. Sono episodi che non devono capitare e si deve sapere che l’area è attentamente sorvegliata».

I danni provocati alla struttura, oltre al disordine e alla sporcizia, riguardano la rottura di alcune porte e altro materiale utilizzato dalle associazioni che utilizzano le associazioni.