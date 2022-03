Attori in plastilina, il trailer di Cortisonici 2022 è di Lucia Bulgheroni

Il trailer dell’edizione numero diciannove di Cortisonici Film Festival, in programma a Varese dal 19 al 23 aprile 2022, per la prima volta è interamente realizzato in stop motion. A firmare il lavoro è Lucia Bulgheroni, la videoartista varesina che con Inanimate era stata selezionata nel concorso Cortisonici 2019, vincendo il premio Giovani. Il trailer sarà presentato nelle prossime settimane e aprirà tutte le serate del festival.

Tra i protagonisti, questa volta animato in plastilina, c’è l’immancabile Omar Stellacci, attore feticcio di molti trailer cortisonici, che si trova di fronte all’ormai celebre dilemma di Matrix: pillola rossa o pillola blu? Una pillola che catapulta tutti in un mondo colorato che rimanda a cinema, cibo e cultura coreana, protagonista del Focus dedicato ai film della penisola dell’estremo oriente. Ed è lo stesso Stellacci a curare anche la colonna sonora del film di lancio del festival.

Lucia Bulgheroni, diplomata in videomaking all’Istituto Europeo di Design di Milano nel 2015, realizza film con la tecnica della stop-motion. Dopo aver lavorato in pubblicità, mescolando le tecniche di live action e animazione, completa il Master di Directing Animation alla National Film & Television School di Londra.

Con il suo cortometraggio “Inanimate” (2018) vince importanti premi, tra cui il Cinéfondation al Festival di Cannes, il Premio della giuria ad Annecy, ai BAFTA Student Film Awards e in molti altri festival, tra cui il festival Cortisonici. Il suo ultimo cortometraggio, “Cromosoma X” (2021), è già stato selezionato e premiato in numerosi Festival Internazionali.

Tutte le informazioni sul sito cortisonici.org.