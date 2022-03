Autostrade: le prossime chiusure notturne delle uscite sulla A8

Due importanti notizie legate alla viabilità per chi viaggia sulla A-8 nei giorni di sabato 19 marzo, lunedì 21 e mercoledì 23.

Per consentire lavori di ampliamento alla quinta corsia, dalle 7:00 alle 11:00 di sabato 19 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Lainate, in uscita per chi proviene da Varese. In alternativa, immettersi sulla A9 Lainate-Como-Chiasso e uscire allo svincolo di Origgio.

Sempre per consentire lavori di ampliamento alla quinta corsia, previsti in orario notturno, per chi proviene da Milano, sarà chiuso l’allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di lunedì 21 alle 5:00 di martedì 22 marzo;

-dalle 22:00 di mercoledì 23 alle 5:00 di giovedì 24 marzo.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla A8, verso Varese, uscire allo svincolo di Legnano, al km 16+300 della A8 e rientrare dallo stesso in direzione opposta verso Milano, per poi immettersi sulla A9. In ulteriore alternativa, uscire sulla A8 allo svincolo di Origgio ovest, al km 12+000, per poi rientrare sulla A9 allo svincolo di Uboldo.