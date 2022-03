Balestrini, ritorno in corsa da protagonista al Mugello

È ottimo il rientro alle corse di Laurence Balestrini, il pilota di Saronno – già campione di Formula Renault – che lo scorso anno dovette interrompere la propria stagione agonistica a causa di un brutto incidente (per fortuna senza gravi conseguenze fisiche) sul circuito di Imola. Balestrini, tornato al volante della monoposto del team Viola Formula Racing, ha ripreso l’attività sulla pista del Mugello in occasione della prima prova del calendario delle Formula X Italian Series che radunano diverse categorie motoristiche.

Il driver saronnese è iscritto al campionato FX2 Series e ha ottenuto due secondi posti assoluti nelle gare in programma sul tracciato toscano, in entrambi i casi alle spalle di Francesco Galli (G Motorsport) e davanti a Riccardo Stocchi (Supercorsa Motorsport). Balestrini ha inoltre vinto la classe 2000.

«Volevamo essere qui e rientrare nella monoposto per tornare a capire che passo potevamo tenere – ha detto al termine delle gare – Felici di quello che abbiamo fatto, anche perché il nostro passo è stato vicinissimo a quello del vincitore sia in prova sia in gara: la differenza è stata solo alla partenza in entrambe le prove. Arrivando secondo alla prima curva non era necessario forzare il sorpasso e mi sono concentrato sul passo. Poi ho trovato un po’ di traffico nei doppiaggi, e va detto che non c’erano bandiere blu, e ho perso un po’ di terreno ma nel finale sono riuscito a riallungare su Stocchi e chiudere secondo. Ho dovuto lavorare tanto dal punto di vista fisico per tornare in forma dopo l’infortunio ma devo ringraziare la Viola Formula Racing e gli organizzatori del campionato per essere riuscito a tornare. Da qui in poi sarà un crescendo».