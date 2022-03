I bambini all’asilo parlano di guerra e bombe, le maestre li aiutano a trasformare le emozioni in un messaggio di pace

Sono tante le testimonianze che arrivano in questi giorni dalle scuole della provincia, tutte raccontano qualcosa di simile: i bambini fanno discorsi inusuali fra di loro. Anche dai più piccoli si sentono pronunciare parole che non ci si aspetta come guerra, molotov, carri armati, bombe. È quello che è successo anche alla scuola dell’infanzia di Ferrera, dove le maestre hanno deciso di affrontare il tema del dramma che sta avvenendo questi giorni in Ucraina, dopo aver notato inquietudine fra i piccoli alunni.

“Le immagini che la TV restituisce dalla guerra in questi giorni colpiscono i nostri bambini ed è difficile tenerli lontani”, ci racconta una docente, “eravamo in parte pronte a fronteggiare il problema, anche se non si è mai del tutto pronti a spiegare le cause e il perché del male. Tuttavia occorre rispondere alle domande dei bambini, la censura sarebbe una perdita di fiducia nelle loro competenze.

Abbiamo lasciato giusto spazio alle emozioni, anche forti. Accolto paure e istanze, emozioni e sentimenti. Dopodiché sappiamo che bambini così piccoli non possono capire tutte le questioni complesse dietro ogni conflitto, ma di certo i nostri bambini, come quelli di tutto il mondo, sanno che non ci sono buone ragioni per pianificare una guerra.

Ecco che allora è stato ideato un cartellone insieme ai piccoli: “i bambini hanno pensato che se ogni marchingegno bellico, carro armato che vedono, fucile, missile, bomba, al posto di sparare proiettili lanciasse fiori, cuori, sorrisi, baci, allora non ci sarebbe più morte e distruzione, ma tutti questi pensieri allegri andrebbero ad abbellire il mondo”.

Questa è stata la soluzione creata dai bambini, che oggi campeggia come un messaggio di pace appeso fuori dalla scuola: “la pace si costruisce solo con la pace”. Hanno esprimere vicinanza al popolo ucraino ed esprimere solidarietà soprattutto ai loro coetanei, nella speranza che finisca in fretta questa guerra e che il mondo possa essere di nuovo popolato da sorrisi.