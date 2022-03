Bando Rigenerazione Urbana, 500 mila euro da Regione Lombardia a Morazzone

Un progetto strategico per la riqualificazione e ammodernamento degli spazi aperti di proprietà pubblica è stato ritenuto meritevole ed interessante da Regione Lombardia che ha stanziato 500.000 euro per la sua realizzazione.

«Un ringraziamento all’ufficio tecnico e ai professionisti coinvolti che con competenza, ma anche passione e dedizione hanno saputo tradurre in un qualificante progetto le idee manifestate dall’amministrazione permettendoci di ottenere l’importo necessario per la loro realizzazione; un ringraziamento anche a Regione Lombardia che ha premiato il nostro progetto attribuendogli un punteggio tra i più elevati e finanziandolo al 100%; un progetto ambizioso ma coerente con l’idea di sviluppo sostenibile del nostro paese», afferma il sindaco Maurizio Mazzucchelli.

«Un lavoro di squadra politico e amministrativo che continua, con l’obiettivo di rendere migliore e più vivibile il nostro paese, ammodernandolo, ma senza snaturalizzarlo, anzi dando nuova vita ad aree verdi oggi non utilizzate».

Le risorse ottenute saranno destinate ad avviare interventi facenti parte un progetto di più ampio respiro denominato “Morazzone – Natura da Vivere” che prevede una serie di interventi di riqualificazione e valorizzazione degli spazi verdi strutturati su tre fasi di intervento:

• FASE I: riqualificazione aree prioritarie;

• FASE II: riqualificazione diffusa spazi verdi e loro connessione;

• FASE III: estensione delle buone pratiche al verde privato.

«La nostra idea è quella di valorizzare e collegare la rete di aree verdi naturali e semi-naturali presenti sul territorio comunale e promuovere una riqualificazione del verde urbano volta a massimizzare la generazione di servizi eco-sistemici, creare spazi aperti pubblici diffusi, immersi nel verde e che, grazie ad una progettazione razionale e moderna si prestino ad una pluralità di funzioni: relax, attività didattiche, attività sportive, attività ludiche, spettacoli all’aperto – prosegue Ghiringhelli – le aree interessate da questa fase di progetto saranno la Collina della Maddalena – con la risistemazione dell’area – il Parco da Föera – con la creazione di una nuova area giochi per bambini con la collocazione di attrezzatura ed arredi per attività ludiche e la via Mugnai con la creazione del nuovo “Parco dello Sport”».

«Le prime due aeree sono zone che stanno molto a cuore dei morazzonesi e quindi è giusto dare loro una nuova vita, la terza denominata “Parco dello Sport” sarà interessata dalla creazione di una zona ritrovo/sportiva per ragazzi e ragazze in una fascia di età non più da parchetto giochi, con la realizzazione di uno skate park, una palestra all’aperto, un anfiteatro – afferma il sindaco -, abbiamo pensato ad uno spazio aperto, inclusivo e attrezzato per le esigenze dei più grandi, comprensivo di chiosco e area noleggio biciclette situati in un’area che abbiamo chiamato porta del Parco in quanto fornisce anche facile accesso ai sentirei del parco Arno Rile Tenore. Un bel progetto per il quale ora, grazie al contributo di Regione Lombardia, si potranno avviare le fasi successive di sviluppo che si tramuteranno, una volta concluso l’iter burocratico, in una splendida realtà a beneficio dei cittadini».