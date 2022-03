Bando di riqualificazione urbana, a Castronno 500 mila euro per il palazzo municipale

“Impegno e idee non mancano mai” aveva scritto nell’ultimo post su facebook il sindaco di Castronno Giuseppe Gabri, con cui annunciava di aver partecipato ai bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentando una richiesta di finanziamento per il progetto di una nuova scuola in sostituzione della Pascoli per un valore di € 6.000.000,00 e uno per la riqualificazione della Palestra Comunale per un importo di € 875.800,00.

L’amministrazione comunale di Castronno non si lascia sfuggire nemmeno una bando e in questi anni è riuscita a cambiare, poco alla volta, il volto del paese. Oggi la notizia di aver ottenuto 500 mila euro dal bando di Riqualificazione Urbana di Regione Lombardia.

«Davvero una bella notizia – commenta il primo cittadino Gabri – Abbiamo ottenuto 500 mila euro, a fronte di un progetto da 570 mila per la riqualificazione energetica del palazzo municipale e l’installazione di frangisole. Pensiamo poi di costruire un ascensore che possa permettere anche alle persone con disabilità di raggiungere la sala polivalente.

Altro progetto che abbiamo in cantiere è la realizzazione di un parchetto all’interno dell’anfiteatro che si trova davanti al Comune. Uno spazio oggi poco funzionale che vorremmo riempire di terra, abbellire con una fontanella e qualche gioco per bambini».

Nel frattempo gli altri progetti avanzano: i lavori continuano al campo sportivo e alla nuova area feste per la quale è già arrivato un ulteriore finanziamento di 170 mila euro .