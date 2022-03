Il bar che diventa discoteca “clandestina”, una super famiglia allargata per i profughi e le assunzioni di Whirlpool nel podcast del 21 marzo

Le principali notizie di lunedì 21 marzo nel podcast quotidiano di VareseNews

Avevano chiamato la polizia municipale perché gli schiamazzi provenienti da un locale di Masnago a Varese erano davvero insopportabili. E quando gli agenti sono arrivati, venerdì sera, si sono resi conto che quello che doveva essere un bar tavola calda era stato trasformato in una discoteca. Dentro 120 ragazzi che ballavano. L’esercizio commerciale era stato adattato a locale di pubblico spettacolo e al momento del controllo della Polizia locale era in corso un concerto dal vivo. Nessuna norma di sicurezza era stata rispettata. I ragazzi sono stati fatti uscire e i titolari sanzionati.

Da Induno Olona il Comitato Progetto Cernobyl – che da anni ospita nei mesi estivi i bambini delle zone dell’Ucraina contaminate dopo il disastro della centrale nucleare – lancia una proposta per un’accoglienza comunitaria delle tante famiglie in fuga dalla guerra. L’idea è quella di organizzare l’accoglienza di un nucleo familiare (generalmente si tratta di mamme con bambini) creando gruppi di famiglie che a turno ospitano per un mese ciascuno. Questa accoglienza non graverebbe così su una sola famiglia e con la collaborazione del Comitato, oppure delle parrocchie o di altre associazioni locali, si potrebbe garantire un’accoglienza diffusa.

Il 22 marzo si celebra la giornata mondiale dell’acqua, ma quest’anno per Legambiente non c’è niente da festeggiare. Con le scorte d’acqua ai minimi, la neve che non c’è e la stagione dell’irrigazione che sta partendo, mai come quest’anno si porrà il tema di cosa siamo pronti a sacrificare e per la storica associazione ambientalista è la natura quella che corre più rischi. Da qui un appello ad evitare di tagliare la risorsa idrica necessaria per salvaguardare gli ecosistemi attorno ai fiumi. Secondo Legambiente il cambiamento climatico impone di rivedere tutto, a partire dai prodotti coltivati in Pianura Padana, in particolare il mais, che richiede enormi quantità d’acqua nella stagione più calda.

I sindacati dei metalmeccanici, Fim, Fiom e Uilm, e Whirlpool Emea hanno sottoscritto un’ipotesi di accordo per l’assunzione di 180 persone a tempo indeterminato per lo stabilimento di Cassinetta di Biandronno. Si tratta di lavoratori attualmente in somministrazione che verranno stabilizzati. Nei prossimi giorni l’ipotesi di accordo verrà sottoposta al giudizio dei lavoratori. L’ufficializzazione del risultato avverrà venerdì.

La vittoria di Elisa Balsamo con addosso la maglia di campionessa del mondo ha mandato in archivio l’edizione 2022 del Trofeo Binda di Cittiglio, la più importante classica italiana di ciclismo femminile organizzata alla perfezione, anche questa volta, dalla Cycling Sport Promotion di patron Mario Minervino.

Un’edizione che entra negli annali della manifestazione e, in un certo senso, di tutto il ciclismo tricolore. Mai in epoca moderna l’Italia aveva centrato due vittorie consecutive – nel 2021 vinse Elisa Longo Borghini -, mai aveva trionfato sia nella prova giovanile del mattino sia in quella elite del pomeriggio. Questa volta invece, tra le junior ha vinto la bergmasca Francesca Pellegrini. E mai il tricolore aveva monopolizzato l’intero podio della gara maggiore: alle spalle di Elisa Balsamo infatti si sono piazzate nell’ordine Sofia Bertizzolo e Soraya Paladin.

Un “Trofeo Binda” all’italiana, quindi, che ha certificato il momento magico del nostro pedale femminile, che per tanti anni – pur producendo campionesse di primo piano – era rimasto alle spalle di altri Paesi. E in questa crescita tricolore, va riconosciuto anche il ruolo di una società organizzatrice come quella cittigliese, che da un ventennio crede in questa disciplina e nelle sue interpreti, come nessun’altro in Italia.

